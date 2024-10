S.G. Concordia: i risultati delle gare di Cantalupa e Chivasso

Nella categoria Allieve 1, comprendente ginnaste nate nel 2015-2016, le ginnaste presentano una routine costituita da una prova al corpo libero e due agli attrezzi.

La gara di Zona Tecnica prevede una gara di qualificazione ed una Finale, dove le prime 5 classificate staccano il pass per il Nazionale. Per le ginnaste piemontesi che gareggiano nella ZT 1, il confronto avviene con le atlete della Lombardia e della Liguria, con una concorrenza di altissimo livello.

Arianna ha affrontato la sua prima gara di Zona Tecnica con grande determinazione, terminando al 5° posto della gara di qualificazione, grazie al bel punteggio ottenuto nelle prove al corpo libero e d alla fune, condotte con sicurezza e precisione, e conquistando così il difficile accesso alla Finale, riservata alle prime 10 classificate nei due esercizi.

Nella Finale, che prevedeva l’esercizio alla palla, una perdita proprio al termine di un esercizio condotto peraltro brillantemente, l’ha fermata al 7° posto, a solo 0,35 punti dalla quinta posizione, negandole per un soffio l’accesso al Nazionale.

Un po’ di amarezza per la giovanissima ginnasta, che si conferma comunque tra le migliori ginnaste della Zona Tecnica, spiccato talento della Società chivassese.

Nelle giornate di sabato e domenica è stato invece il Palalancia di Chivasso ad ospitare la 3^ Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LE e LD, con l’organizzazione della Società Concordia che ha fatto gli onori di casa, accogliendo nella sempre piacevole cornice dell’Impianto chivassese 130 ginnaste, provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta.

Per la Concordia sono scese in pedana sette ginnaste nel Livello LD, dalle giovanissime Allieve di Fascia 1 e 2, fino alle Senior.

Prima ginnasta in gara, nelle Allieve 1, Giorgia Costa, classe 2015, che con due belle prove al cerchio e alla palla sale sul 1° gradino del podio.

A seguire scende in pedana Vittoria Capra, A2, che conduce la sua bella gara “in solitaria” per mancanza di concorrenti, e conquista meritatamente la sua medaglia d’oro.

Una gara combattuta invece quella delle Allieve 3, dove Elena Romano ottiene l’Argento con due esercizi raffinati ed eleganti alla palla ed al nastro, mentre Chiara Bonora si piazza all’8° posto con le prove al cerchio ed alle clavette.

Per le Junior 3 scende in pedana Angelica Tramontana, che presenta due belle prove, al cerchio ed alla palla, fermandosi ad un soffio dal podio, che manca per soli 0,375 punti, rivelando però una significativa crescita rispetto alle competizioni passate.

Marta Tarasco, nelle Junior 2, si piazza al 7° posto presentando gli esercizi al cerchio ed alla palla. Cerchio e palla anche per la Senior 1 Valentina Araujo, che nella sua prima gara da Senior, ottiene il 5° posto.

A bordo pedana, a guidare le ginnaste chivassesi, le tecniche Clara Shermer, Selene Osti, Marica Osti, Martina Brosio, Giulia Manusia.