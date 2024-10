Giaguari Torino: esrdio con vittoria per l'U15 contro i Frogs Legnano

Ottimo esordio a Legnano della formazione Under 15 dei Giaguari Torino che sconfigge i pari età dei Frogs Legnano con il punteggio di 50-40 . La stagione 2024 è ripartita da dove si era fermata quella 2023, dove i Giaguari hanno mostrato un attacco sempre prolifico e devastante sulle corse, mentre la difesa ha fatto più fatica del dovuto ad arginare gli avversari, pur sapendo che in questa categoria, dove si gioca a sette giocatori, difendere è estremamente più difficile che non attaccare, stanti le dimensioni del campo che facilitano il gioco dell’attacco.

I Giaguari sono partiti subito a spron battuto portandosi sul 20-0 con tre corse di Mattia Papeo ed una trasformazione di Borri. I Frogs non si sono persi d’animo ed hanno cercato di colmare il divario fin da subito, riuscendoci parzialmente già nel primo quarto, terminato 20-12 per i torinesi.

Nel secondo quarto le due squadre si scambiavano una segnatura a testa: ancora Mattia Papeo per il touchdown e Borri per la trasformazione, ed il primo tempo si chiudeva sul 28-20.

Nel terzo periodo di gioco i Giaguari prendevano il largo con altre due corse in touchdown di Mattia Papeo non trasformate, e ad inizio quarto quarto era ancora Papeo a varcare la goal line avversaria, mentre i Frogs rispondevano con un solo touchdown.

Dopo una serie di segnature tutte su corsa, arrivava anche un touchdown su passaggio. Mattia Di Tommaso, ottimo il suo esordio nel ruolo di quarterback, pescava libero Francesco Cascianelli che segnava il touchdown del 48-26, trasformato dal solito Papeo per il 50-26 che dava una certa tranquillità alla formazione giallonera.

Nel finale di partita, i Frogs si rifacevano sotto con due segnature, ma non era abbastanza per recuperare il divario di 24 punti, e la partita terminava 50-40 per i Giaguari.

Mattatore della giornata è stato Mattia Papeo: con 6 touchdown e 2 trasformazioni, ha messo a segno 40 dei 50 punti totali dei Giaguari. Ottima prova per Di Tommaso, come detto, ma in generale tutto l’attacco ha girato a buon ritmo.

Qualcosa da rivedere in difesa, perché non sarà sempre semplice vincere subendo 40 punti, ma il coaching staff si metterà subito al lavoro per rimediare già da questa settimana, in vista della sfida casalinga con gli Skorpions Varese prevista per domenica prossima al Totta di Borgaretto.