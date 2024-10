Il moto club Alfieri a tutto gas nel fine settimana

Weekend caldissimo, quello appena trascorso, per i piloti del moto club Alfieri di Asti, che sono stati impegnati nell'ultima tappa del Campionato regionale di enduro, a Priero (CN). Nella classifica di giornata a squadre, il moto club astigiano si è attestato al quarto posto, con il team formato dai piloti Alessio Berger, Paolo Bertorello, Simone Borsello e Filippo Carbone. Nella classifica individuale Alessio Berger ha vinto nella categoria Top Class, seguito, al sesto posto, da Gabriele Doglio. Quinta piazza per Pietro Ansaldi tra i Cadetti e per Samuele Gilardi nella Junior 2 tempi. Settimo Filippo Carbone nella Senior 2 tempi, sesto Massimo Rosso nella Major 250 4 tempi. Primo gradino del podio per Paolo Bertorello nella Superveteran, mentre Mauro Vanara ha chiuso terzo nella Ultraveteran, seguito, al settimo, da Pier Luigi Truffo. Secondo posto per Sabrina Lazzarino nella Femminile. Ottimo anche il quarto posto di Pier Marco Falabrino nelle Ultra territoriali.