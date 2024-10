La Tecnoengineering Moncalieri sbanca lo Sport Club di Venaria, disputando una gara stratosferica per intensità ed equilibrio contro Torino Teen Basket e conquistando la prima vittoria in campionato. Le gialloblù chiudono la partita già nel primo periodo (12-31), in un incontro mai realmente in discussione. Dopo il primo quarto, continuano ad allungare parziale dopo parziale, concedendo pochissime soluzioni alle torinesi, che cercano in tutti i modi di rimanere a galla grazie ai canestri di Colli . MVP della gara è Ngamene , con 17 punti e 6 rimbalzi (immarcabile nel pitturato), senza dimenticare Avagnina (14 punti, 3 triple), che regala una prestazione di grande spessore e intelligenza tattica. Tutte le ragazze di coach Terzolo sono state fondamentali in una gara “quasi perfetta”.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per domenica 20 ottobre alle ore 18 al PalaEinaudi contro Basket Foxes Giussano, gara valida per la terza giornata della Techfind Serie A2.

LA GARA

Primo quarto perfetto per le Lunette di coach Terzolo che concedono solo 12 punti alle padrone di casa, ma soprattutto ne realizzano 31, con 5 triple (2 consecutive di Avagnina) a referto e un dominio assoluto sotto canestro grazie a Ngamene, Sammartino e Cordola che non concedono nulla alle lunghe avversarie. Per le linci solo Colli e Baima provano a tenere in partita le torinesi che soffrono la difesa aggressiva di Moncalieri e non trovano quasi mai soluzioni offensive semplici.

Isoardi ad inizio secondo periodo prova a dare la scossa con una tripla da distanza proibitiva e sembra il preludio ad una gara completamente diversa. Moncalieri invece non si fa intimorire e continua a produrre gioco offensivo per le sue lunghe che vanno regolarmente a canestro. Anche l’intensità difensiva rimane la stessa, Avagnina è chirurgica in penetrazione in due occasioni, agevolata dai blocchi statuari di Ngamene. Torino torna a vedere il fondo della retina solo a metà tempo grazie alla tripla dell’ex Giacomelli e qualche minuto più tardi Colli con un jumper dalla media mantiene vive le linci, ma Salvini risponde subito dopo appoggiando al vetro. Gesuele appena entrata e Pasero si iscrivono a referto realizzando i liberi dopo il fallo subito. Le ultime azioni sono sterili per entrambe le squadre e si arriva alla pausa lunga sul punteggio di 20-43 per la Tecnoengineering.

Il terzo quarto vede ancora le Lunette non concedere nulla alle avversarie (solo 5 punti) e prima Avagnina con una tripla, poi Ngamene in virata e dalla media, ed infine Mitreva, regalano il massimo vantaggio a Moncalieri (+31) a 48 secondi dalla fine (25-56).

Il quarto periodo lascia presagire un calo fisiologico e mentale delle gialloblù che potrebbero gestire il vantaggio accumulato, invece Ngamene parte subito forte e segna entrambi i liberi a disposizione dopo il fallo subito. La solita Colli e Tortora provano ad accorciare, ma Ngamene è incontenibile nel pitturato per il 30-60. Colli prova in tutti i modi a scuotere le sue, ma la musica non cambia. Obaseki fa il suo esordio in serie A2 iscrivendosi anche a referto insieme a Corgnati per il +35 gialloblù. C’è ancora tempo per due liberi di Censoplano, ma la scena è tutta per le ragazze di Moncalieri che chiudono una gara stratosferica sbancando lo Sport Club di Venaria con il punteggio finale di 38-73.

TABELLINI

Torino Teen Basket 38

Tecnoengineering Moncalieri 73

Parziali (12-31, 20-43, 25-56)

Torino Teen Basket: Azzi, Censoplano 2, Brena, Paleari, Colli 16, Baima 4, Tortora 6, Isoardi 3, Lo Buono, Giacomelli 3, Jankovic 4. All. Corrado. Ass. Caron.

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 10, Ngamene 17, Cordola 9, Pasero 1, Corgnati 4, Mitreva 9, Gesuele 2, Grosso, Salvini 5, Avagnina 14, Nicora, Obaseki 2. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.