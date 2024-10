S. Bernardo Campus: che vittoria all'overtime contro Cuneo!

I locali partono forte, (24-20 al decimo), ma nel secondo periodo non trovano più feeling col tiro, mentre in difesa patiscono le scorribande di un Maccario incandescente (chiuderà la sua serata con 34 punti). All’intervallo, così, la formazione albese rincorre 35-38. La terza frazione è equilibrata, nella quarta invece succede di tutto. Cuneo scappa sul +10 e sembra aver indirizzato il match: 67-77. La S. Bernardo, però, non ci sta e con le triple di Feliciangeli, Coti Zelati e Sakellariou agganciando 87-87! Restano una manciata di secondi che bastano a Maccario per procurarsi un fallo: ½ dalla lunetta (87-88). Si ribalta il fronte, ultimi istanti, Sakellariou prova una preghiera dall’arco, ma non trova neanche il ferro, a rimbalzo Ciocca è reattivo, recupera palla e subisce fallo sulla sirena. L’1/2 del classe 2003 valgono il supplementare!

Capelli dà subito il +3 a Cuneo, che resta avanti fino al 92-94. Poi è break di 8-0 per Campus (Coti Zelati, Ciocca e Sakellariou) ed è festa per il Pala 958 di lì a poco sul 102-96 conclusivo.

La S. Bernardo resta così imbattuta dopo le prime due giornate e guida la classifica appaiata a CUS Torino e Amatori Savigliano.

S.Bernardo Campus 102

Grande College Cuneo 96

Parziali (24-20, 11-18, 27-28, 26-22, 14-8)

S.Bernardo Campus: Coti Zelati 21, Di Cola 2, Maffiola, Carrabotta ne, Gandolfo ne, Feliciangeli 22, Varallo 2, Sakellariou 31, Lanfranconi, Quitadamo, Ceretti 5, Ciocca 19.

Grande College Cuneo: Maccario 34, Manfredi ne, De Santis 13, Bruschetta 7, Capelli 16, Orsi ne, Manfredi 10, Nicola 6, Paval 4, Bodino 0, Leone 4, Russo 2.