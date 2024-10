VTT di Lagnasco: formazione, aggiornamento e agonismo in prima linea

La VTT di Lagnasco è sempre più impegnata nel mondo del tennis e a 360 gradi. Parliamo di agonismo, corsi di aggiornamento, risultati dei giovani della Scuola Tennis, eccellenza per quanto concerne il movimento di alto livello rappresentato dall’atleta di casa, Camilla Rosatello , che sui campi del Tennistadium si allena quando non è impegnata nel circuito mondiale, di singolare e doppio. Nel fine settimana appena concluso la 29enne lagnaschese è stata determinante in serie A2 a squadre con i colori del TC Parioli, prestigioso club romano nel quale è entrata a far parte quest’anno. Camilla ha portato due punti importanti al Club capitolino nella trasferta contro l’USD Tennis Beinasco. In singolare si è imposta sull’ex professionista Anastasia Grymalska, con lo score di 6-2 6-4 e in doppio, al fianco di Beatrice Lombardo, ha centrato un’altra affermazione secca in due set. Anche all’esordio la piemontese aveva dato due punti alla sua formazione, vincente per 4-0 contro il Cus Catania. Attualmente il Parioli guida a punteggio pieno il proprio girone.

Ottime prove anche per due giovani della Scuola Tennis VTT nella prova di macroarea nord-ovest disputata sui campi del Villafortetennis di San Salvatore Monferrato in provincia di Alessandria. Marta Bruna (classe 2014) ha raggiunto i quarti di finale nel tabellone under 10, mentre Giovanni Ferrato (classe 2015) si è prima qualificato per la stessa rassegna maschile partendo dal tabellone under 9 e centrando in quello superiore (under 10) gli ottavi di finale.

Proseguirà anche nella stagione 2024/2025 l’attività in VTT del CAP (Centro Allenamento Periferico) provinciale. Appuntamenti ai quali partecipano i migliori under 10 della provincia di Cuneo, quattro dei quali stanno crescendo proprio alla VTT.

Intenso anche il quadro legato agli aggiornamenti, con diversi momenti d’incontro fissati di qui a dicembre. Si inizierà il 6 novembre con un aggiornamento provinciale per tutti i tecnici, i dirigenti e le altre figure professionali appartenenti alla sfera della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Fissato per il 13 novembre un CAP.

Dal 27 novembre al 1 dicembre ci sarà un corso PTR (Professional Tennis Registry) under 10. La VTT parteciperà poi al simposio nazionale dello stesso organismo fissato per il 7 e 8 dicembre a Brescia. L’intero staff tecnico della VTT sarà presente.

È partito inoltre il progetto di tennis inclusivo per persone con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico che trova sede al Tennistadium con destinatari gli ospiti dei Centri Diurni di Fossano e Savigliano. Lezioni gratuite con un maestro dedicato il mercoledì mattina e il giovedì mattina. Un’iniziativa voluta dai dirigenti della struttura che ha come obiettivo il miglioramento del benessere fisico ed emozionale dei partecipanti, nonché l’inclusione sociale attraverso l’utilizzo di strutture condivise da altra utenza. La scorsa primavera si è svolta una fase di sperimentazione che ha evidenziato i molti benefici per i suoi fruitori.