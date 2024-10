FIBS: Il 24 ottobre parte il corso 2024-2025 dell'Accademia Piemonte

Lunedì 24 ottobre nell’impianto comunale di via Passo Buole a Torino prenderà il via il corso 2024/2025 dell’Accademia Piemonte, sarà un importante anno di formazione per i cadetti inseriti nel progetto tecnico voluto dalla Federazione Italiana Baseball Softball, che nel tempo ha contribuito alla crescita di giovani talenti supportando, in modo significativo, un progetto che punta sia alla loro crescita che a quella dell’intero movimento del baseball italiano.