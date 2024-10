BEA Chieri: alla prima in casa passa Arona

Domenica 13 ottobre, BEA Chieri ha ospitato al Pala Einaudi, dove quest'anno si svolgono le gare casalinghe della Prima Squadra, Arona Basket per la seconda giornata di Serie C Interregionale . Gli avversari sono una vecchia conoscenza dei Leopardi, già affrontati nelle ultime stagioni in C Silver, C Gold e C Unica. Dopo la vittoria con Scuola Basket Asti, i ragazzi di coach Conti fanno fatica a contenere le iniziative di Arona, che prende il largo già dal primo tempo trovando la prima vittoria stagionale.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Musto, Galliera Ricci, Moris, Amadu e Drame. Coach Cattalani risponde con Zani, Galzerano, Pozzi, Castano e Florio. Partenza a fionda per gli ospiti, che fin da subito dimostrano una precisione balistica non indifferente. Guidati da Pozzi e Galzerano, i Vikings trovano conclusioni ben costruite, costringendo la difesa bianco-arancio dover sempre recuperare. In attacco i chieresi soffrono la forte pressione imposta dalla squadra di coach Cattalani, che, molto spesso, tramuta un’alta intensità nella propria metà campo in contropiedi semplici per allungare. Anche nel secondo quarto il copione non cambia: è Arona a condurre il ritmo del gioco, con i Leopardi che non riescono a ricucire. Pozzi non sbaglia quasi mai da lontano (7 triple a bersaglio per il 13 ospite) e Florio è un fattore vicino a canestro: si arriva alla pausa lunga sul punteggio di 29-48.

A inizio ripresa, però, arriva la tanto attesa reazione di BEA: Amadu e Drame segnano rispettivamente da lontano e da vicino, portando la differenza tra le due compagini a 13 punti. Dopo il pronto time-out ospite, Arona riprende il largo, cercando di dare lo strappo decisivo al match. Sul finire del terzo periodo, infatti, i Vikings mettono una marcia in più tornando oltre le 20 lunghezze di vantaggio. Ultima decina di gestione per Arona, che amplia le rotazioni e conquista i primi due punti stagionali sul punteggio di 57-89.

IL COMMENTO

«Come premessa, sono doverosi i complimenti ai nostri avversari – commenta coach Franz Conti – Hanno condotto la gara praticamene in ogni fase. Era una partita giocabile sulla carta, soprattutto perché era la nostra prima in casa. Abbiamo fatto una brutta prova e non abbiamo affrontato la gara con la giusta umiltà. Subire così tanti punti non ti permette di giocartela. Sarà un campionato duro, dovremo soffrire sempre: il primo quarto è fondamentale a questo livello perché indirizza la gara. Mi auguro che questa sconfitta sia servita a migliorare l’approccio».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo l’esordio casalingo, i Leopardi tornano in trasferta: appuntamento al PalaSartorio di Novara per il match contro Basket College Novara. Palla a due domenica 20 ottobre alle 17:30.

BEA CHIERI 57

ARONA BASKET 89

Parziali: 13-26, 29-48, 45-67

CHIERI: Amadu 9, Ruà 6, Musto 2, Pagano 2, Stiffi 6, Okoro 4, Drame 8, Galliera Ricci 10, Viggiano, Moris 9, Gatti 1. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

ARONA: Galzerano 8, Castano 7, Zani 4, Thiella 4, Dinu, Pozzi 27, Florio 9, Airone 4, Codecco 1, Giacomelli 21. All. Cattalani, Ass. Viola, Acc. Carpanini.