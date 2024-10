Club76: si torna in campo!

Il Club76 torna in campo per iniziare, con orgoglio e grinta, una nuova stagione! Ieri, domenica, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1 , hanno vinto 0-3 nella prima trasferta del Campionato, a casa del Cuneo. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 3-2 affrontando Villa Cortese.

Fine settimana in campo anche in Serie B2. Le ragazze del duo Moglio-Ollino hanno vinto 1-3 in trasferta contro l'Igor Volley Trecate, in un sentitissimo derby piemontese. Il nuovo ciclo con Massimo Moglio, head coach, vede la conferma dalla scorsa stagione delle veterane Lavagnino, Reano, Giannelli e Appiah. Il roster è dunque sostanzialmente nuovo. Rimane la voglia di vincere e l’applicazione che le ragazze sono riuscite a mettere in campo. Nel primo set Chieri parte contratta, poi, con ordine, recupera. Nel terzo set mostra assoluta superiorità in tutte le fasi di gioco e in tutti i reparti, lasciando Trecate a 12. Il Quarto set vede Chieri sempre in vantaggio, grazie al servizio e a un efficace sistema di muro/difesa. Top scorer per Chieri Biagianti con 18 punti, seguita da Giannelli con 14 e Zussino con 13 punti. Prossima gara al PalaFenera di Chieri sabato 19 ottobre alle 18,30 contro Acrobatica Alessandria.

Buona anche la partenza delle ragazze dell’Under 16 regionale che, con il Club76 Playasti, vincono 3-0 contro l'Igor Volley. Fin dall’inizio della gara le “clubbine” giocano con costanza e concentrazione, riuscendo così a portare a casa i primi tre punti della stagione.

Partita complicata, invece, per le ragazze della Serie C, che, con il Club76 Playasti, hanno affrontato con determinazione le avversarie esperte del Mollificio RMI Val Chisone, riuscendo comunque a giocare una pallavolo di buon livello, lottando ogni set per la vittoria, ma cedendo 0-3.

Per quanto riguarda il Club76 GS Pino Gold, ha ceduto 0-3 contro InVolley Piemonte. Troppi errori per le “clubbine” del coach Gabriele Balbo, che però hanno fatto intravedere qualche azione che lascia ben sperare. Il prossimo impegno sarà martedì 15 ottobre, con il campionato Under 18.

Menzione speciale, infine, per l'U14 Club76 L'Alba Volley, che ha conquistato il secondo posto al torneo di Bologna “Young volley tournament”, cedendo solo al tie break in finale con US torri, per 15-13. L’impegno e il lavoro in allenamento iniziano a farsi vedere nel gioco e la squadra è pronta a migliorare sempre più.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 12 ottobre