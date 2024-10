Olimpo, pazzesca rimonta dal -22 in un Pala Langhe bollente!

La prima in casa dell’Olimpo Mercatò in Serie D è a dir poco folle. Davanti a un palazzetto gremito e caldissimo, i biancorossi giocano una prima metà di gara contratti e scivolano a -22.

Nella ripresa, però, gli albesi cambiano marcia con un quintetto tutto Under da “difesa e corsa”. Inizia una disperata rimonta, la forbice si chiude sempre di più, fino al 64-66. Aa 7 secondi dal termine per la prima volta l’Olimpo ha la palla per aggancio o sorpasso. Eirale tenta la tripla, ma è fermato dal fallo ospite. Dalla lunetta il numero 8 è glaciale ed il Pala Langhe esplode di gioia sul 67-66!