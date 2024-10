Lotus Cup 2024: il torinese Giacomo Giubergia campione europeo

Il pilota torinese Giacomo Giubergia è campione europeo nella Lotus Cup 2024 , categoria 211 Open. Un titolo meritatissimo, sul quale nessuno ad in inizio stagione avrebbe scommesso, nemmeno lui ed il suo team, giunti da outsider al campionato internazionale con un furgoncino ed un carroattrezzi preso in affitto in mezzo ai team con bilici e meccanici al seguito, avvezzi da anni alle competizioni.

Per Giubergia, campione italiano nel 2022, a metà campionato la vetta della classifica sembrava irraggiungibile ma già in estate, dopo il primo e secondo posto di Zolder, il titolo non sembrava poi così impossibile.

Due primi posti ed un secondo posto nella gara Endurance di Anneau Du Rhin ed i due secondi posti di Digione hanno permesso a Giacomo Giubergia di essere proclamato vincitore della categoria 211 Open con 246 punti, 14 in più del suo avversario Jean Pierre Genoud-Prachex.

Domenica 6 ottobre Giubergia è stato premiato a Digione dall’ex campione di Formula 1 Renè Arnoux.

«Ci siamo avvicinati all’esperienza europea con tanta grinta ma con poche speranze concrete, con l’idea di scoprire dove saremmo arrivati. Dopo il fine settimana nero di Magny Cours, nel quale l’auto si è rotta e non ha gareggiato, le speranze di ottenere buoni risultati erano minime. Poi in estate è arrivata la svolta. Ringrazio per il supporto la mia compagna Carlotta Foltzer e per l’assistenza i miei amici Nicola Fedele e Gabriele Ferrio dell’officina Pluricar».