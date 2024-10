Cuneo Volley: buona la prima per i Fiöi dell’Under 17 in campionato

Ottimo esordio per i ragazzi dell’Under 17, che in trasferta a Savigliano vincono con un netto 0-3, senza concedere neanche un set e mantenendo sempre gli avversari sotto i 13 punti.

Più combattuta la gara dell’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che in casa cede al tie-break contro il Mercatò Alba, concludendo il match sul 2-3.

Buona prova per l’Under 15 Lab Travel Cuneo in cui, nonostante la sconfitta per 3-1, i giovanissimi hanno mostrato segnali incoraggianti di crescita per il futuro.