Reale Mutua Fenera Chieri ’76: turno infrasettimanale in trasferta a Milano

Dopo due turni domenicali della Serie A1 Tigotà per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il momento del primo impegno infrasettimanale della stagione. La partita, in programma domani, mercoledì 16 ottobre ( ore 20,30 con diretta DAZN ), vedrà le biancoblù di coach Bregoli impegnate in trasferta contro la Numia Vero Volley Milano . Si tratta dell’anticipo della tredicesima giornata per via della partecipazione delle lombarde (insieme a Conegliano) al Mondiale per club in programma in Cina dal 17 al 22 dicembre.

Entrambe le squadre arrivano imbattute alla sfida. Le padrone di casa sono una delle quattro formazioni a punteggio pieno dopo le prime due giornate (le altre sono Conegliano, Scandicci e Bergamo), mentre Chieri vanta 5 punti conquistati su 6 grazie ai successi al tie-break contro Novara e allo 0-3 di domenica scorsa a Cuneo.

L’ultima sfida fra le due squadre risale allo scorso 21 gennaio al Pala Gianni Asti di Torino, con Milano vittoriosa sul filo di lana al tie-break. In tutto i precedenti contro l’”ex Monza” sono 25, con 20 successi appannaggio delle lombarde e 5 delle chieresi. I due club si sono affrontati per la prima volta in B1 nel 2011, ritrovandosi poi da avversari in A2 e, dal 2018, anche in A1. Quattro le ex, due per parte: da un lato Helena Cazaute e Anastasia Guerra, dall’altro Anne Buijs e Katerina Zakchaiou.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara è proprio Katerina Zakchaiou: «Abbiamo iniziato la stagione con due vittorie, il che è davvero importante, ma abbiamo ancora molti margini di miglioramento come squadra. Siamo all’inizio ed è normale non essere ai massimi livelli di prestazione, abbiamo ancora tempo per imparare a vicenda e migliorare gli aspetti tecnici e tattici. Milano è una squadra forte con grandi giocatrici dinamiche. Dobbiamo seguire le indicazioni dell’allenatore e se tutti daremo il massimo potremo ottenere il risultato che vogliamo».