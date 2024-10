La Novipiù Monferrato Basket ospita Imola

Primo turno infrasettimanale casalingo per la Novipiù Monferrato Basket che si appresta ad affrontare 4 gare in due settimane, la prima in casa mercoledì 16 Ottobre alle 20.30 contro l' UP Andrea Costa Imola e le tre successive in trasferta. La sfida del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato sarà valida per la quinta giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

La squadra di coach Matteo Angori milita da diversi anni nella serie cadetta e la passata stagione ha brillantemente raggiunto i playoff. Il roster è stato profondamente rinnovato con l'ingaggio di un quintetto nuovo di zecca formato di giocatori di spessore: il play è Giacomo Sanguinetti reduce da una stagione tra le fila della Real Sebastiani Rieti in A2, la guardia è il rookie Maks Klanjscek, cestista sloveno classe '99 che arriva dal college di Oklahoma e che si è presentato in Italia con una prestazione da 34 punti all'esordio e ha continuato a viaggiare ad una media di 25.5 a partita, sarà senza dubbio il pericolo numero uno dei biancorossi. La seconda bocca da fuoco a disposizione sarà Luca Toniato (11 punti di media) ala piccola ex Ruvo di Puglia. Sotto le plance l'ala Gioacchino Chiappelli e il centro Giacomo Filippini. Dalla panchina tanti giovani classe 2004: gli esterni Marco Restelli e Mattia Pavani e i lunghi Gianluca Fea e Lucio Martini. Inoltre, è rientrato da un lungo stop per infortunio, proprio nell'ultima gara contro Ragusa, il capitano Luca Fazzi, play classe 2002 figlio dell'ex giocatore Cristiano, vecchia conoscenza del pubblico casalese. L'Andrea Costa arriverà a Casale con 2 vittorie e 2 sconfitte e andrà alla ricerca del primo successo esterno stagionale.

Sarà il terzo impegno casalingo della stagione per Martinoni e compagni, prima di altrettante trasferte, che riporteranno poi i rossoblù davanti al proprio pubblico direttamente sabato 2 Novembre per sfidare Piacenza. Mercoledì sarà inoltre l'ultimo giorno utile per sottoscrivere l'abbonamento "Un Viaggio Insieme" - Campagna Abbonamenti 2024/25.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Imola è una squadra che vanta un nucleo di veterani di questo campionato come Filippini e Toniato, a cui ha aggiunto Sanguinetti, un playmaker con trascorsi in categorie superiori e Klanjscek, uno dei migliori stranieri del girone. Sono molto precisi nelle esecuzioni, grazie anche alla capacità di Chiappelli di fare da playmaker aggiunto: da parte nostra sarà quindi decisivo un grande sforzo fisico per sporcare le esecuzioni ed evitare che Klanjscek entri in fiducia da subito con tiri aperti. Trattandosi di un turno infrasettimanale le rotazioni saranno più profonde e sarà quindi decisivo l'impatto delle panchine».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store martedì 17-19.30 e mercoledì dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.