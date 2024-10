Volley Busca: esordio impeccabile per la Prima Divisione

L’esordio in prima divisione per le ragazze è stato solido e convincente, dimostrando un’ottima preparazione e coesione di squadra. Nel primo set, il servizio si è rivelato un’arma determinante, permettendo di prendere il controllo della partita fin dall’inizio. Questo fondamentale è stato un elemento chiave anche nei set successivi, dove le ragazze hanno dimostrato grande capacità nel mantenere alta l’intensità di gioco e la concentrazione. Non hanno mai concesso opportunità alle avversarie di recuperare terreno, riuscendo così a gestire al meglio il ritmo della gara fino alla fine.

«Esordio solido e convincente per le ragazze in prima divisione. Nel primo set soprattutto il servizio ha fatto la differenza a nostro favore, che è stato un fattore decisivo anche nel resto della partita. Negli altri due le ragazze sono state brave a mantenere alto il livello e la concentrazione non dando mai la possibilità alle avversarie di rientrare in gara» - Gianni Giordano, allenatore della Prima Divisione Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca.

La squadra tornerà in campo per la seconda giornata di campionato Venerdì 25 Ottobre a Barge. Le ragazze sfideranno il Volley Valle Po a partire dalle ore 21.00 al Palazzetto dello Sport Antonio Aburrà.

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

Dronero Dragons 0

Parziali (25-8/25-11/25-17)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Mondino, Bollati S., Eandi, Rinero, Bollati G., Garino; Brondello (L1). Ferrua, Giletta, Lingua, Musotto, Paoletto, Re (L2). All. Gianni Giordano.