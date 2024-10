Al Mauto aperture straordinarie il 20 e 27 ottobre per le proiezioni della F1 sul maxischermo

Per le prossime due gare del campionato di Formula 1 in programma domenica 20 ottobre, GP degli Stati Uniti d’America, e domenica 27 ottobre, GP del Messico, trasmesse in orario serale alle ore 21, il MAUTO seguirà aperture straordinarie per le proiezioni in diretta sul maxischermo nella grande Piazza del Museo con il commento live di giornalisti, opinionisti e piloti: il percorso resterà aperto fino alle 20.30 (ultimo ingresso ore 19.30) e la Piazza sarà aperta fino a fine gara. L’ingresso è libero e gratuito, con prenotazione online; i visitatori potranno seguirle comodamente seduti su poltrone sportive Sparco.