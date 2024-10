Concluso al Villaforte Tennis il Next Gen di Macroarea

Si è conclusa al Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato la tappa di Macroarea nord-ovest del circuito Next Gen della FITP , con la disputa delle ultime finali. Ben 359 gli iscritti nei sei tabelloni (under 10-12-14 Maschili e Femminili): «Un torneo che ha rispettato le attese – sottolinea il direttore del centro, Andrea Manfredi – e messo in luce nelle diverse competizioni diverse giovani racchette di assoluto interesse. E’ stato il caso nell’under 10 maschile di Nicolò Magnani, alessandrino che da quest’anno vestirà i colori del Villaforte e si è imposto in finale a Manuel Peregalli. Un vero e proprio talento già in grado di esprimere un tennis vario in ogni zona del campo con un atteggiamento già molto simile a quello di giocatori esperti. Magnani ha iniziato a settembre ad allenarsi con il nostro staff tecnico e sui nostri campi. L'obiettivo è far diventare questo torneo giovanile un classico nel nostro club».

La finale di categoria ha visto Magnani sconfiggere il rivale di turno per 6-4 6-1. L’under 10 femminile è andato in archivio con il successo di Sofia Brigatti per 6-3 6-2 su Kristel Kaba Fantoni. L’under 12 maschile invece con il successo di Giovanni Mattia Battaini, seconda testa di serie, sul numero 4 del seeding, Fabrizio Cresi, con lo score di 7-6 6-4. Titolo in rosa di categoria under 12 per Giorgia Lanza, classificata 3.1 e numero 1 del draw, centrato al termine della finale con Carla Rebecca Francia, portacolori della Canottieri Casale sullo score di 3-6 6-2 6-1. I titoli under 14 sono infine andati nel maschile al 2.8 Matteo Rusca, che ha fermato nettamente il 3.1 Ivan Costantino e nel femminile a Olivia Rotteglia, 2.7, che si è imposta per 6-4 6-1 a Greta Carrara, 2.8. Buone prove delle racchette di casa Jeredi Sabrina e Aurora Solio che sono salite fino alla semifinale nell'under 14. Nell’under 12 di un’altra giocatrice del Villaforte, Jazbec Tjasa, anche in questo caso capace di chiudere tra le migliori quattro del tabellone.