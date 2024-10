Serie B - Twin Towns, appuntamento con la storia: debutto domenica in casa

E’ un vero e proprio momento importante per un movimento sportivo femminile che in pochi anni da zero è stato in grado di radunare oltre una cinquantina di atlete e sta continuando a crescere.

Dopo la nascita della prima squadra due anni fa, in seguito allo sviluppo del Settore Giovanile femminile, il gruppo ha centrato la promozione al termine della scorsa stagione, vincendo la Serie C.

E domenica le ragazze di coach Alfero scenderanno in campo davanti al pubblico amico in Serie B.