Basket Torino, ecco il primo sorriso in casa: battuta Brindisi

Ecco la prima vittoria casalinga della stagione. La Reale Mutua Torino, dopo due stop nelle prime uscite interne contro Udine e Verona, riesce finalmente a sbloccarsi al Pala Gianni Asti conquistando un successo netto e incoraggiante (82-61 il finale) contro la Valtur Brindisi, grazie a una buona prova di squadra, guidata dalla guardia americana Kevion Taylor (28 punti per lui). La formazione ospite paga una situazione di emergenza sotto canestro dovuta agli infortuni di Ogden e Vildera, mentre Torino può sorridere e guardare con ottimismo ai prossimi impegni, a partire dalla gara in trasferta a Cento di questa domenica.

QUINTETTI

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Brindisi: Calzavara, Allen, De Vico, Arletti, Del Cadia

La Reale Mutua inizia la partita cercando di mettere subito in ritmo Taylor e Ajayi mentre per Brindisi è proprio l’ex De Vico a trovare i primi canestri che danno ai pugliesi il vantaggio nei primi minuti. Gallo riesce a dare una scossa dalla panchina con due fiammate in transizione per il sorpasso gialloblù. Lo segue a ruota il gruppo torinese per chiudere forte la prima frazione sul 18-11.

Entrambe le squadre litigano con i ferri abbassando così le percentuali al tiro, specialmente gli ospiti. Torino trova la doppia cifra di vantaggio e riesce ad allungare fino al +15 grazie a un Montano ispirato dalla lunga distanza (29-14 al 16’). Brindisi inizia a riscontrare problemi di falli che complicano ulteriormente la situazione già rimaneggiata dei pugliesi, così Torino ne approfitta e chiude la prima metà di gara sul +12: 37-25.

All’inizio del secondo tempo la Reale Mutua continua a mostrare una buona attenzione difensiva, dall’altra parte Montano e Landi colpiscono da tre e Ajayi porta Torino al massimo vantaggio sul +20 (51-31 al 25’). Brindisi cerca di accorciare le distanze con Allen ma sale in cattedra Taylor per chiudere la terza frazione sul +21: 63-42.

Nell’ultimo quarto la Reale Mutua deve solo amministrare il consistente vantaggio creato nelle prime tre frazioni: ci pensano Ajayi e Taylor a mettere il punto esclamativo sulla prima vittoria casalinga gialloblù, con il nigeriano che inchioda una schiacciata da highlight e la guardia di Milwaukee che continua a trovare il fondo della retina dall’arco. Finisce 82-61.

Coach Matteo Boniciolli nel postpartita: «Prima di tutto auguro a Brindisi di ritrovare quanto prima i suoi giocatori infortunati per uscire da questa difficile situazione di emergenza. Questa è una vittoria che mette in evidenza la crescita della nostra squadra, un gruppo che da questa estate sta lavorando intensamente per ottenere questi risultati. Ora pensiamo alla trasferta a Cento, che chiuderà un primo ciclo di partite al termine delle quali potremo iniziare a fare un bilancio sulla strada che stiamo percorrendo.»

Reale Mutua Torino 82

Valtur Brindisi 61

Parziali (18-11, 19-14, 26-17, 19-19)

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 28 (5/8, 6/10), Ife Ajayi 13 (2/5, 1/3), Aristide Landi 13 (1/4, 3/6), Matteo Montano 12 (0/2, 4/10), Antonio Gallo 6 (3/3, 0/2), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/4), Maximilian Ladurner 3 (1/3, 0/0), Matteo Schina 0 (0/1, 0/2), Fadilou Seck 0 (0/1, 0/0), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 41 13 + 28 (Ife Ajayi 12) - Assist: 18 (Ife Ajayi 5).

Valtur Brindisi: Bryon Allen 24 (3/8, 4/8), Andrea Calzavara 10 (5/7, 0/4), Niccolo De vico 6 (0/2, 1/5), Edoardo Del cadia 6 (3/5, 0/0), Gianmarco Arletti 6 (1/1, 0/0), Todor Radonjic 5 (1/2, 1/6), Tommaso Fantoma 4 (2/3, 0/3), Tommaso Laquintana 0 (0/2, 0/2), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0), Tommaso Guadalupi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Todor Radonjic 10) - Assist: 11 (Andrea Calzavara 5).