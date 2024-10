Volley Parella Torino: un poker di vittorie per il settore Giovanile Maschile

La prima vittoria è arrivata grazie alla Under 15 Blu che, domenica ha esordito come meglio non poteva sul difficile campo di Chieri: buon inizio per i ragazzi di Bono/Iuliano che hanno messo in campo i frutti del lavoro che stiamo svolgendo!

Martedì sera è toccato alla rinnovata Under 17 ed alla Under 19: per entrambe una vittoria in trasferta per 3-0. La U17, allenata da Mesturini, ha avuto la meglio contro i pari di età di Pallavolo Torino, in un incontro condotto dall’inizio alla fine, grazie anche all’apporto dei ragazzi di Polisport Chieri, che giocheranno con noi il campionato di categoria. Stesso risultato per la U19 che ha parzialmente sofferto il primo set, per poi portare a casa i 3 punti senza troppe difficoltà!

Ultima a scendere in campo la Under 15 Rossa che ha esordito in casa contro i pari età di Arti & Mestieri. Dopo una buona partenza blackout nel secondo set che viene vinto in modo agevole dagli avversari. Nel terzo e nel quarto set i parellini rialzano il livello di gioco e portano a casa i tre punti.

U15M GIRONE B

VOLLEY PARELLA TORINO 3

ARTI ROSSA 1

Parziali (25/17 12/25 25/19 25/19)

U15M GIRONE C

POLISPORT CHIERI 2

VOLLEY PARELLA TORINO 3

Parziali (8/25 29/27 12/25 25/2210/15)

U17M GIRONE B

PT BLU 0

VOLLEY PARELLA TORINO 3

Parziali (10/25 10/25 12/25)

U19M GIRONE A

SANT’ANNA VOLLEY 0

VOLLEY PARELLA TORINO 3

Parziali (25/27 16/25 12/25)