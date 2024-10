Esordio vincente per l’U19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Ottima prestazione per i ragazzi dell’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che, nella serata di mercoledì 19 ottobre, hanno ottenuto una convincente vittoria per 3-0 contro i coetanei della Virtus Boves. La squadra allenata da coach Tomatis ha disputato un’ottima partita, mantenendo un ritmo costante, dimostrando grande solidità e continuità nel gioco.

Più difficoltoso, invece, l’esordio per l’Under 19 Lab Travel Cuneo che, impegnata in trasferta con Revolution Asti, ha incontrato diverse difficoltà, faticando a trovare continuità nel gioco. Nonostante la partenza positiva in tutti i set, la squadra non è riuscita a concluderli a suo favore.