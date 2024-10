Autosped BCC Derthona: dopo il successo a Sesto, arriva Brescia alla Cittadella

Secondo appuntamento casalingo del campionato dell’ AutospedBCCDerthona, che riceve la visita di Brixia Basket sabato 19 ottobre alle ore 18 alla Facility ‘Marcellino e Pietro Gavio’ della Cittadella dello Sport . Brescia è reduce dal successo in rimonta conseguito contro il Banco di Sardegna Sassari, mentre le Giraffe – con lo stesso andamento della partita – hanno espugnato il PalaNat di Sesto San Giovanni cogliendo i primi storici due punti in Serie A1 nella propria storia. BCC e Brixia si sono affrontate due volte nelle ultime due uscite del precampionato: gli incontri sono terminati con due successi dell’Autosped.

A presentare la gara è stato, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Ci aspetta una partita impegnativa da affrontare con il massimo livello di attenzione. Brixia tende a controllare il ritmo del gioco e a cambiare difese nel corso della partita. Può correre in contropiede e, in ogni momento, accendersi con giocate individuali. Cercheremo di fare tesoro della nostra ultima partita per dare continuità, affermare la nostra identità difensiva e trovare la giusta energia per giocare con fiducia in attacco».