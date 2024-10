Pallapugno - Serie A Banca d’Alba, sabato al Mermet una finale storica

Massimo e Paolo Vacchetto saranno di fronte per il tricolore, con nel mezzo anche Bruno Campagno che di finali contro Massimo ne ha giocate parecchie. L’emozione di Paolo sarà sostenuta dall’esperienza di Bruno. «Il nostro capitano, però – conferma il dt della Cantine del Barolo Albese, Gianluca Busca – è molto sereno, soddisfatto del traguardo raggiunto, ma arriva a queste gare ancora ben affamato. Certamente il sostegno di Bruno sarà fondamentale perché lui è abituato a situazioni e pressioni del genere. Lo ha dimostrato anche nello spareggio di Dogliani, quando le partite contano. Siamo in fiducia, consapevoli dei nostri mezzi, pur sapendo bene chi abbiamo di fronte: ad Alba poi Massimo ci gioca a memoria».

In casa Marchisio Nocciole Cortemilia c’è più abitudine a questi appuntamenti. «Sarò scontato in quello che dico, ma in finale si parte davvero alla pari – spiega il dt Gianni Rigo – non contano i precedenti durante la stagione, sono partite senza un favorito. E poi è una finale particolare per la famiglia Vacchetto: due fratelli battitori è un caso più unico che raro. Perché la prima ad Alba? Non c’è un vero motivo: volevano cambiare trend rispetto all’ultima finale, scelta più scaramantica che altro…».