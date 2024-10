Sestriere e le montagne del Piemonte ospitano l’edizione 2025 dell’Audi Fis Ski World Cup

Saranno nuovamente in programma due gare femminili, si inizierà dal gigante seguito, in

seconda giornata, dallo slalom.

«Siamo orgogliosi di poter accogliere a Sestriere, sulle piste della Vialattea, una nuova edizione di Coppa del Mondo di Sci Alpino – commenta Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere – e ringraziamo il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ed i suoi Assessori di riferimento per il prezioso supporto che fin da subito ci hanno dimostrato. Sarà per tutti noi un’occasione speciale per mostrare a livello internazionale che cosa può offrire la Regione ospitante, non solo sotto il profilo sportivo ma turistico più in generale. Il nostro principale obiettivo infatti è quello di valorizzare il territorio e portare la migliore immagine del Piemonte e delle sue montagne in tutto il mondo».