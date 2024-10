Monferrato Basket, a Vicenza la prima di tre sfide esterne

Sarà la prima gara di un ciclo di tre trasferte: mercoledì infatti si andrà a Desio per recuperare la seconda giornata e poi domenica 27 a Legnano.

Vicenza è da diversi anni in Serie B ed è allenata da coach Gabriele Ghirelli, arrivato a campionato in corso la passata stagione e confermato alla guida dei vicentini. Il pacchetto esterni del roster è composto dal play Valerio Cucchiaro, Mattia Da Campo e Gian Paolo Almansi, top scorer con 15 punti di media. Dalla panchina l'esperienza della guardia Giovanni Gasparin arrivato da Orzinuovi. Sotto canestro lo spagnolo Federico Ucles che sta viaggiando con 12 punti e 8.8 rimbalzi di media, e il centro Curtis Nwohuocha. Nelle rotazioni i lunghi Tommaso Marangoni e Lorenzo Vanin e i giovani Nicholas Carr, Tommaso Presutto. La Civitus ha fin qui raccolto un solo successo casalingo contro la Virtus Imola.