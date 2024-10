Bertram Derthona: domani a Bologna il big match di Serie A

È ormai diventata una classica delle ultime stagioni dell’intera Serie A. Per la Bertram Derthona è la vigilia della sfida numero 20 contro la Virtus Segafredo Bologna in quattro stagioni di presenza nella massima serie per il club tortonese tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Domani alle ore 18:15 all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) Tortona e Bologna torneranno ad affrontarsi per il big match della quarta giornata di Serie A Unipol a pochi mesi di distanza dall’avvincente serie dei quarti di finale finita 3-2 per i virtussini negli ultimi playoff, competizione dove sono state avversarie in tutte le tre esperienze di post season del Derthona.

Si ritroveranno con la Virtus imbattuta dopo i primi tre turni in compagnia di Trento e Trieste, proprio l’avversaria che fin qui ha rifilato l’unico ko stagionale alla formazione di Walter De Raffaele, brava a riprendere la corsa martedì scorso con la brillante affermazione casalinga in Champions League contro gli spagnoli di Manresa. La trasferta bolognese apre un ciclo di tre gare consecutive esterne che prevedono sabato prossimo il viaggio in Sicilia contro la Trapani Shark e il martedì dopo quello a Lisbona contro il Benfica in Champions, prima di tornare a rivedere il pubblico amico domenica 3 novembre con il Banco di Sardegna Sassari.

INFERMERIA

Se pare essere rientrato l’allarme su Tommy Kuhse, fermo dopo Manresa per un colpo ad una gamba, ci sono ancora dubbi sull’impiego di Luca Severini, assente nelle ultime due uscite per un problema muscolare.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida con Bologna è stata scelta per la diretta in chiaro domenicale su DMAX, oltre che in live streaming su discovery+. DMAX è visibile sul canale 52 del digitale terrestre, 18 di Tivù Sat e 170 di Sky.

DICHIARAZIONI

«Bologna è una squadra completa, una squadra di Eurolega, con un roster profondo in tutti i ruoli. Rispetto all’anno scorso ha addirittura aggiunto fisicità nel ruolo di guardia, quindi è un’avversaria importante che deve portare grandi stimoli a noi nell’affrontarla», è il commento pre-gara di coach De Raffaele. «Una propositiva attitudine di squadra, soprattutto nell’applicazione difensiva, deve essere un elemento per noi trainante, al di là di fare canestro o no e a prescindere dall’avversaria che si incontra».