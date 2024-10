Autosped BCC Derthona: con Brescia il primo successo casalingo in Serie A1

Partenza sprint dell’Autosped: nei primi minuti le giocate di Attura e Penna valgono l’allungo sino alla doppia cifra di margine. Nel finale della frazione Brixia accorcia sino al 25-18 del 10’. Nel secondo quarto Brixia riduce il proprio gap sfruttando le iniziative di Louka e la precisione in lunetta, prima che due triple di Penna rimettano dieci punti tra le due formazioni all’intervallo (44-34).

Al rientro dagli spogliatoi la gara scorre con lo stesso leitmotiv del primo tempo: il BCC – trovando canestri importanti da una energica e precisa Fontaine (5/7 da 2 e 3/5 da 3) – mantiene il controllo del punteggio e, con altre giocate corali, conserva la doppia cifra di margine (64-52). Con un 9-0 per aprire l’ultima frazione, l’Autosped aggiorna il massimo vantaggio (73-52) con sette minuti da giocare. È l’allungo decisivo, che piega la resistenza di Brescia: la gara termina 86-68.

Le parole di Nathalie Fontaine al termine della partita: «Ho cercato di essere più aggressiva e giocare con energia in questa partita. Tutto è partito dalla difesa, avere limitato Tagliamento mi ha permesso di trovare energia in attacco».

Così coach Orazio Cutugno al termine della gara: «Abbiamo fatto un’ottima partita a livello difensivo, in attacco abbiamo condiviso il pallone facendo molti assist. Siamo riusciti a imporre il nostro ritmo per gran parte della gara, siamo state pronte anche quando loro hanno cambiato la difesa. Tutte le ragazze hanno dato un contributo importante, questo è significativo per il percorso che stiamo portando avanti. Ogni avversaria è tosta, perché tutte le squadre hanno qualcosa da mettere in campo per mettere in difficoltà chiunque: guardiamo una partita per volta e continuiamo a lavorare e spingere per crescere».

Autosped BCC Derthona 86

Brixia Basket 68

Parziali (25-18, 44-34, 64-52)

BCC Derthona: Dotto 5, Marangoni 9, Fontaine 22, Torelli ne, Premasunac, Leonardi 3, Arado 6, Attura 21, Melchiori 2, Penna 16, Gatti 2. All. Cutugno.

Brixia: Johnson 5, Togliani 16, Tagliamento 15, Estebas 2, Moreni ne, Louka 15, Zucchini ne, Bongiorno, Ivanova 8, Dell’Olio, Pinardi ne, Nikolic 5. All. Cesaro.