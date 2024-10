FISI-AOC | Biathlon: i risultati della Short Individual dei Campionati Regionali

A Chiusa Pesio, presso il rinnovato tracciato che in estate ha ospitato diversi raduni di alcuni comitati regionali di biathlon, nella mattinata di ieri si sono tenute alcune gare valide per i Campionati Regionali Piemontesi . Il Centro Fondo e Biathlon Marguareis, situato in particolare in località San Bartolomeo, ha chiamato a sé un gran numero di partecipanti non solo in rappresentanza degli sci club, ma anche dei corpi militari, sotto l’occhio attento dello Sci Club Valle Pesio .

Nelle categorie Aspiranti, Giovani e Juniores – impegnate nel format della Short Individual (45 secondi di penalità per gli errori) – hanno preso il via tanti atleti provenienti anche da altre regioni, che quindi non sono stati considerati per l’assegnazione del titolo e le medaglie regionali, pur essendo inseriti regolarmente in classifica. Allo stesso modo, anche gli atleti appartenenti ai corpi militari (anche se solo aggregati) non sono stati presi in considerazione per l’assegnazione dei titoli. Si specifica, inoltre, che non sono stati assegnati i titoli juniores, in quanto non erano presenti atleti nati tra il 2003 e il 2005 che non facessero parte di corpi militari.

In una giornata particolarmente piovosa e caratterizzata da condizioni difficili sia al poligono che sugli skiroll, a vincere al femminile è stata Maya Pividori, classe 2006 friulana delle Fiamme Oro, che ha chiuso la prova con un tempo di 28’09.4 e 3 errori all’attivo. Al 2° posto ecco poi Magalì Miraglio Mellano (Esercito), piemontese ma con 1 minuto e 33 secondi di ritardo da Pividori e 5 errori complessivi. Segue in 3ª posizione la 2009 dell’Entracque Alpi Marittime Viola Camperi con 6 errori e 2 minuti e 34 secondi di distacco. Presenti in maniera informale, in quanto non iscritte ufficialmente alla gara, anche Carlotta Gautero (Fiamme Oro) e Matilde Giordano (Fiamme Oro).

L’assegnazione delle medaglie regionali, tuttavia, è stata declinata in modo diverso. Nella categoria Aspiranti il titolo è andato proprio alla 3ª assoluta Viola Camperi, davanti alla 2008 Iris Cavallera (6ª assoluta, Entracque) e alla 2009 Lucia Brocchiero (8ª assoluta, Entracque).

Per quanto riguarda le medaglie nella categoria Giovani, il podio si è composto invece con tre atlete del 2007: Gaia Gondolo (7ª assoluta, Entracque) in prima posizione, seguita da Cecilia Peano (9ª assoluta, Entracque) e Anna Giraudo (15ª assoluta, Entracque).

Al maschile, in una gara caratterizzata anche in questo caso da forte pioggia, nella classifica assoluta a spuntarla è stato il 2006 valdostano delle Fiamme Oro Manuel Contoz, protagonista di una prova eccezionale al poligono dove he centrato il 20/20 chiudendo con 27’49.0. Dietro di lui spazio al 2005 Michele Carollo (Carabinieri), che nonostante il miglior tempo sugli skiroll ha chiuso a 41 secondi dal vincitore, con due errori in più. Terzo gradino del podio, invece, che porta il nome del 2005 Paolo Barale, autore di 4 errori che gli valgono un distacco di 2 minuti e 13 da Contoz.

Per l’assegnazione delle medaglie, tuttavia, bisogna scendere più in basso in classifica, in quanto tra i primi 5 non vi erano atleti eleggibili per il titolo di campione regionale. Tra gli Aspiranti a guadagnarsi il titolo regionale è stato quindi il 2009 Gabriele Giordanetto (Valle Stura), seguito dal 2009 Nicola Giordano (Entracque) e dal 2008 Lorenzo Canavese (Entracque), rispettivamente 9°, 10° e 11° nella classifica assoluta.

Tra i Giovani, invece, le medaglie sono andate al 2007 Stefano Occelli (Valle Stura), il 2006 Tommaso Peano (Entracque) e il 2007 Filippo Massimino (Entracque).

In tarda mattinata si sono dati battaglia anche più piccolinella mass start di aria compressa dove tra gli Allievi U15 maschile spicca la vittoria di Thomas Audisio (Entracque) su Matteo Parola e Pietro Parola, 2° e 3° classificato, entrambi esponenti dello sci club Valle Stura. Doppietta dello sci club Entracque Alpi Marittime tra le donne con la vittoria di Beatrice Lai su Ludovica Giordanengo. Al 3° posto di classifica Alice Tomasin (Valle Stura). Anna Falco (Valle Maira) domina nella categoria Ragazzi U13: l'atleta classe 2013 vince su Giorgia Audisio e Desiree Aime, portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime.

Gioele Pellegrino dello sci club Entracque Alpi Marittime vince sul compagno di squadra Nicolò Rosso. Sul terzo gradino del podio sale Carlo Simon (Valle Stura). Spazio anche per la categoria Cuccioli U11 dove al femminile Heide Mauro (Entracque) vince su SOfia Giostra (Valle Pesio) e Maddalena Palumbo (Valle Maira). Simone Carletto (Entracque) sale sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle Nicolò Macario e Samuele Rizzato, entrambi portacolori dello sci club Valle Pesio.