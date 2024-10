Gulliver Derthona: la serie B cade in trasferta a Varese

Queste le dichiarazioni post-partita del coach bianconero Luca Ansaloni: «La squadra ha giocato un inizio gara discreto per poter riuscire a stare attaccati a loro con il punteggio, visto il grande ritmo. Purtroppo nel secondo periodo abbiamo preso tiri frenetici che hanno portato ad un calo della nostra percentuale realizzativa. Non siamo stati attenti in difesa subendo quindi il loro gioco, che è stato molto più congeniale rispetto al nostro, grazie anche alle diverse transizioni rapide portate a termine con un canestro. Nel terzo quarto ci siamo ripresi anche in difesa provando a riavvicinarci a loro, ma non in maniera sufficiente per poter riaprire la partita che ha preso una certa piega e non è andata a buon fine nonostante i nostri sforzi».

Malgrado la sconfitta, la quarta nelle sei partite di campionato, da sottolineare la buona prestazione di Bruno Farias, miglior realizzatore della partita con 16 punti accompagnati da 5 assist; affiancato anche dalla prestazione di Andrija Josovic con 15 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, e Armin Korlatovic che ha terminato con 12 punti e 6 rimbalzi.

La Serie B Interregionale tornerà in campo tra le mura amiche venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 contro Oleggio.

Campus Varese 87

Gulliver Supermercati Derthona 72

Parziali (21-17, 46-25, 68-53)

Varese: Carità 12, Bosio 3, Tapparo 12, Rocchetti 8, Mantovani 3, Avvinti, Kouassi 12, Villa 8, Rocchetti 4, Prato 11, Assui 14. All Roncari.

Derthona: Fonio Fracchia 1, Fogliato, P. Lisini, Farias 16, Albertinazzi 8, Borasi ne, Korlatovic 12, Aprile 3, Brizzi 7, W. Bellinaso, Josovic 15, Cissè 10. All. Ansaloni, ass. Fanaletti.

Arbitri: Bavera di Desio (MB) e Rigon di Novara.