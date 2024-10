Fulgor Basket: vittoria in rimonta contro la corazzata Faenza

Vittoria, in rimonta, contro la corazzata Faenza per la Paffoni , che negli ultimi 15’ di gioco cambia l’inerzia della partita, ricuce uno strappo di 15 punti e vince in volata contro i Blacks. 82-79 il punteggio che regala in quarto successo in sei partite agli uomini di Riccardo Eliantonio.

Faenza è fin da subito in partita fisicamente. Poggi apre le marcature, Balanzoni è subito gravato di due falli e l’atletismo di Faenza spicca con un break che porta al 14 a 7 per gli ospiti. Le giocate di Misters tengono a galla i rossoverdi, ma sono tanti gli errori da vicino di una Paffoni un po’ passiva, punita dalla conclusione da oltre l’arco di Fragonara, che vale il +8 ospite sul 26 a 18. Nel secondo quarto Paolin, con le sue giocate da campetto, si trascina sulle spalle la squadra, ma nell’altra metà campo Poletti e Vico giocano con un’intelligenza incredibile, trovandosi a meraviglia. All’intervallo lungo è + 11 Faenza.

Nel secondo tempo la musica sembra non cambiare, la Paffoni è ancora poco solida in difesa e frenetica in attacco. I neroverdi trovano il +15 con Poletti, ma è proprio nel momento di massima difficoltà che Balanzoni e compagni reagiscono: tripla di Stepanovic, canestri di Misters e Corgnati, infine la tripla – liberatoria – di Max Ferraro, che fa esplodere il Pala Cipir. Ferraro si ripete e il vantaggio della Raggisolaris è di appena due punti, tutto in equilibrio a 14’ dalla fine. Corgnati, sulle ali dell’entusiasmo del pubblico rossoverde, firma la tripla del sorpasso, ma Faenza da grande squadra risponde e il match diventa un vero e proprio spettacolo. Stepanovic segna 6 punti consecutivi, che danno l’abbrivio decisivo alla Paffoni, scuotendosi dopo una prova in chiaro-scuro. Sul +4 a 15’’ dalla fine arriva una sciagurata palla persa di Paolin, Dincic non perdona e segna la tripla del -1. Paolin si fa subito perdonare con un fondamentale due su due dalla lunetta, che fissa il punteggio sull’82 a 79. Il successivo tentativo di Dincic non va a segno, vince la Paffoni!

«Questa vittoria ci voleva dopo la brutta partita di mercoledì – le parole di coach Eliantonio. - Volevamo dare un segnale alle tante persone che erano presenti oggi, quasi tutto esaurito, quindi le ringraziamo per l’importante spinta che ci hanno dato. Faccio i complimenti a Faenza, perché è stata una bella partita, molto emozionante. Nel primo tempo siamo stati passivi anche per delle mie idee difensive sbagliate, nella ripresa siamo stati più aggressivi, si è sbloccato Max Ferraro, ma in generale tutti hanno dato il proprio contributo. Nel finale abbiamo perso alcuni palloni stupidi, ma era anche la terza partita in sei giorni. Tre battaglie, non era facile sotto di 15, ma abbiamo mostrato carattere facendo un bel regalo a questo pubblico, che invito ad esserci tutti i sabati perché ci ha dato una grande mano. Da martedì si pensa a Ragusa».

Paffoni Fulgor Basket Omegna 82

Blacks Faenza 79

Parziali (18-26, 19-22, 23-15, 22-16)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Andris Misters 16 (4/7, 2/4), Francesco Paolin 15 (2/4, 2/6), Arsenije Stepanovic 15 (3/7, 1/3), Massimiliano Ferraro 11 (1/1, 3/9), Matteo Corgnati 9 (3/4, 1/3), Saverio Mazzantini 9 (3/5, 0/2), Jacopo Balanzoni 7 (2/4, 0/0), Matteo Maruca 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0), Tommaso Saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0).

Blacks Faenza: Mitchell Poletti 17 (4/9, 2/3), Giovanni Poggi 12 (5/7, 0/1), Lorenzo Calbini 12 (3/5, 2/5), Nemanja Dincic12 (2/3, 2/4), Alberto Fragonara 9 (0/2, 3/5), Tomas Cavallero 8 (1/5, 2/7), Sebastian Vico 6 (3/4, 0/4), Lorenzo Zangheri3 (0/0, 1/1), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), David Sirri 0 (0/0, 0/0), Moustapha Ndiaye 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Garavini 0 (0/0, 0/0).