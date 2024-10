Igor Agil Volley sconfitta a Vigevano

Partita difficile per l'esordio fuori casa delle Igorine. Nella seconda giornata di campionato di B2 la Igor Agil Volley perde 3-0 (25-22, 25-16; 25-11) a casa di Florens Vigevano. Igorine in campo con Ianuale in regia e Colombo opposto; Bibolotti e Ojienelo al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalmenti libero (durante il match in campo anche Annovazzi, Laneve, Fikaj, Cremonesi).