USD Tennis Beinasco vince in A2 femminile

In serie A1 non è bastata la solita voglia di combattere alle portacolori dell’USD Tennis Beinasco per avere la meglio sulle cagliaritane. Di ottimo livello tecnico i singolari, in bilico fino alle battute conclusive al di là dei punteggi. Federica Di Sarra ha dato il massimo contro la campana già top 200 WTA Nuria Brancaccio. Colpi ficcanti da una parte e dall’altra dal primo all’ultimo quindici. Alla fine è stata la Brancaccio a conquistare il primo punto per la sua società conservando nel secondo set il break conquistato a metà frazione. Score finale in suo favore di 7-5 6-4. A rimettere le cose momentaneamente a posto è stata Jennifer Ruggeri, all’esordio con la maglia del Beinasco. Opposta alla rumena Andreea Prisacariu, Jennifer ha vinto in rimonta e dopo aver ceduto 6-4 il primo set, nel secondo è stata brava ad annullare alla rivale un match point, nel tie-break poi vinto 8-6, per poi dominare il terzo sigillato con un eloquente 6-0.

Giulia Pairone ha tenuto testa a Barbara Dessolis nella frazione iniziale, nella quale è andata a servire per chiuderla sul 6-5. Ha però subito la rimonta dell’avversaria che si è poi imposta 7-1 nel tie-break e poi 6-2 nel secondo parziale. Gran lotta anche nel doppio, con Ruggeri e Pairone calate alla distanza dopo una partenza sprint (6-0). Nel secondo set è arrivata la reazione di Brancaccio e Dessolis che prima hanno pareggiato i conti con un 6-2 e poi hanno finalizzato la rimonta al match tie-break, fatto proprio sullo score di 10-7, per il 3-1 finale sui campi del Beinasco.