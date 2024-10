IVECO Cus Torino Rugby: vittoria al cardiopalma a Milano

È una grande vittoria caratterizzata da emozioni forti quella che l’IVECO Cus Torino ha conquistato oggi sul campo dell’AS Rugby Milano con il punteggio di 21-22. Il primo XV cussino allenato dai coaches D’Angelo De Carli e Bianco aveva come obiettivo quello di testare il proprio sistema di gioco ad alta intensità e, come prospettato, il Milano risponde rendendo fin da subito la partita combattuta e bella da seguire per il pubblico presente sugli spalti. La squadra di casa passa presto in vantaggio con una meta al largo ma la squadra degli universitari non si mostra da meno pareggiando subito i conti con una meta all’ala. Punteggio in pareggio che resta tale per alcuni minuti durante i quali entrambe le formazioni non si sono risparmiate né in attacco né in difesa e il punteggio si sblocca quando Milano riesce a marcare una seconda meta a gioco aperto. Il Cus Torino risponde con una caratteristica azione offensiva che porta Civita in meta. Nei minuti successivi un calcio di punizione a favore della formazione di casa chiude il primo tempo con un parziale di 15-12 a favore dell’As Rugby Milano.