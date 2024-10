S.G. Concordia: tutti i risultati del weekend

Come nelle precedenti, anche in questa prova ogni ginnasta ha presentato due esercizi, valutati da un punteggio per Specialità, che varia da un attrezzo all’altro. I punteggi si sommano per la classifica generale, dove le posizioni sono determinate da differenze di pochi millesimi. Difficile quindi accedere al podio della classifica All Around, anche se i piazzamenti nelle Specialità sono nei primi posti.

Sabato, nelle A4, Mila Giordano si è piazzata al 3° posto, mentre le compagne Valentina Da Mota Calzolari e Lisa Roccati, rispettivamente A2 e Junior2, si sono fermate, per un soffio, al 4° posto. Martina Amedei, Junior 1, ha ottenuto il 5° posto.

Nella giornata di domenica sono scese in pedana le Junior 1 Ginevra Giordana, Beatrice Zanella, e Zoe Gamba: una “questione di famiglia”, in cui ha avuto la meglio Giordana, che ha conquistato l’oro, seguita da Zanella con il bronzo e Gamba al 4° posto.

Buone posizioni per tutte nelle classifiche per Specialità, che nel settore Silver vengono premiate esclusivamente al Nazionale, dove tutte le Concordine scenderanno in pedana nella Finale della Winter Edition, prevista a Rimini nel mese di dicembre.

Per il settore Gold, la Senior Rita Minola ha affrontato il Campionato Individuale di Zona Tecnica, competizione impegnativa, a cui hanno avuto accesso le migliori atlete di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, per conquistare il pass per la fase Nazionale. Gran parte di queste atlete si allenano ormai nelle “Accademie di Ritmica”, dove le ginnaste dedicano l’intera giornata all’allenamento. Un confronto difficile quello che aspettava la ginnasta chivassese, che nella Concordia svolge un allenamento regolare, che si limita però alle ore pomeridiane.

Rita ha presentato gli esercizi al cerchio ed alla palla, ed ha concluso in 14^ posizione, terminando così la sua esperienza nel Campionato Individuale Gold 2024.

Nel prossimo fine settimana ancora due appuntamenti per le atlete della Concordia: venerdì scenderanno in pedana nel Campionato di Specialità Gold di Zona Tecnica Junior-Senior, che si svolgerà nella nostra regione, a Cantalupa. Domenica sarà ancora il Palalancia ad ospitare una gara Silver, con l’organizzazione della S.G. Concordia.