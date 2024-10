Canottieri Casale pareggia in serie A1 femminile e mantiene la vetta in A2 maschile

Match intensi per la Canottieri Casale di A2 maschile che mantiene la vetta della classifica nel girone 3 con 9 punti, dopo la bella vittoria per 4-2 contro il Circolo Tennis Lecce Mario Stasi . Ad aprire i successi della grande domenica di tennis sulla terra rossa casalese, Gregorio Biondolillo (2.3) che con un netto 6-2, 6-1 impone il suo gioco contro Gabriele Leccisi (2.6). A lottare punto dopo punto, in una sfida che ha tenuto i tanti appassionati incollati alle tribune del campo centrale della “Cano”, Federico Iannaccone (2.1) contro l’ex di giornata Facundo Juarez Vila (2.1). Primo set di marca pugliese (6-4), ma i consigli di capitan Marco Bella fanno salire il livello di gioco del numero 2 casalese che a suon di dritti e rovesci vince i set successivi 6-0, 6-3. Stop per Alessio Demichelis (2.3) contro Felipe Virgili (2.4), con il tennista leccese che impiega tre set a portare il primo sigillo per la squadra ospite: 6-3, 4-6, 6-4.

La partita di cartello, degna di un primo turno di un torneo Atp, quella tra lo spagnolo della Canottieri Alejandro Moro Canas (2.1 e 147 Atp) e l’ex top 100 azzurro Franco Agamenone (1.16). Dopo un primo set vinto al tie break dal tennista iberico, è stato Agamenone a strappare il servizio a Moro Canas (3-6) nella seconda frazione di gioco. Il terzo parziale diventa un ottovolante di emozioni tra break e contro break fino a quando il giocatore pugliese va a servire per il match sul 5-4. Salgono i decibel anche fuori dal campo e sfiorate le tre ore di gioco, Moro Canas trova energia per andare al tie-break. Sul 6-5 in favore del tennista spagnolo, Agamenone concede un doppio fallo che fa gioire il pubblico di casa. Iannaccone e Demichelis consegnano la vittoria al team giallorosso: 2-6, 6-3, 10/7 contro Virgili e Leccisi. Indolore la sconfitta di Moro Canas e Biondolillo contro Agamenone e Coccioli. Nel girone 3, Match Ball Firenze ferma Colle degli Dei e Avino batte Villasanta. Domenica prossima Luca Barbonaglia e compagni saranno in trasferta in Campania per sfidare il Team Avino.

La Canottieri Casale di A1 femminile viene fermata sul 2-2 sulla terra rossa del Park TC Genova, nel terzo turno del campionato. Esordio stagionale per Enola Chiesa (2.2), che avanti 4-2 nel primo set contro Cristiana Ferrando (2.1), subisce la rimonta della padrona di casa che chiude il primo set 6-4. Nel secondo parziale, la ligure scappa sul 5-1, ma la tennista valenzana si rifà sotto fino al 4-5. Ferrando ha due match point sul proprio servizio e li sfrutta al meglio (6-4), portando il primo punto al Park. Ancora prova da incorniciare per la rumena Anca Todoni (2.1 e 132 Wta), che non si lascia spaventare dalla tennista lettone Darja Semenstaja (1.7 e 125 delle classifiche mondiali): ceduto il primo set 6-3, la numero uno della “Cano” mette il turbo e alza le braccia al cielo sul 6-2, 6-1. Dopo due giornate positive, Greta Rizzetto (2.4) deve arrendersi ad Anita Bertoloni (2.5): dopo aver vinto il primo set 6-2, Bertoloni rimonta la giocatrice monferrina e la genovese si impone con un duplice 6-1.

Il segno “X” viene dato dal doppio Mendez/Rizzetto che vincono 6-3, 6-4 contro Ferrando e Bertoloni. Nell’altra sfida del terzo turno Palermo supera Padova in trasferta e si conferma leader del girone 1. Seconde le campionesse d’Italia, in piena zona playoff. Domenica prossima prima giornata del girone di ritorno: le ragazze di coach Giulia Gabba ospitano le siciliane. Un remake della finale scudetto 2023.