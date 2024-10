Giaguari Torino: vince l’U15, l’U18 cede ai Seamen

Ha iniziato la Under 15, che era chiamata a ripetere la positiva prestazione di Legano. Avversari di turno erano gli Skorpions Varese che, nonostante fossero in numero davvero ridotto, hanno dato battaglia e non hanno mollato un centimetro fino a quando il referee ha alzato la palla per sancire la fine delle ostilità.

Giaguari sempre avanti e, nel secondo tempo, in maggior controllo della partita, ma Skorpions sempre pericolosi e non facili da superare.

Ad aprire le marcature, manco a dirlo, ci ha pensato Mattia Papeo con una corsa da 4 yard trasformata da Di Tommaso. Gli Skorpions rispondevano immediatamente andando a segno nel drive successivo con il quarterback Duka, che si incaricava anche di effettuare la trasformazione.

Nel secondo quarto il gioco ristagnava senza che nessuna delle due squadre riuscisse ad avere la meglio sull’altra fino a quando, a pochi minuti dall’intervallo, Di Tommaso trovava uno screen laterale per Riccardo Aviano che portava la palla in touchdown per il 14-8 con cui si andava al riposo.

Nel secondo tempo ancora un po’ di tira e molla finchè era Luca Borri che andava a segno e trasformava anche da due, portando il punteggio sul 22-8.

Il quarto quarto vedeva sempre le difese avere la meglio sugli attacchi e, a pochissimo dal termine, una penalità impediva ad Aviano di allungare nel punteggio, che restava, così, sul 22-8 finale. Con la seconda vittoria consecutiva, i Giaguari si insediano al primo posto della classifica, ed attendono il derby con i Blitz Ciriè il prossimo 3 novembre.

Musica simile ma esito diverso per la Under 18, che per tutto il primo tempo non riesce a perforare la difesa dei Seamen Milano, nonostante le occasioni non manchino.

La battaglia nel fango si fa dura, e non si risparmiano colpi da entrambe le parti.

Nel secondo tempo sono i Seamen a pungere per primi, andando a segno con un passaggio di Tosi per Iddas. I Giaguari non riescono a muovere palla più di tanto e, vista la situazione, iniziano anche a giocarsi i quarti down nella propria metà campo. Il terzo e quarto quarto vanno via abbastanza veloci e con lo stesso refrain: attacchi in palese difficoltà e difese i cattedra.

Si arriva così a fine partita, quando uno dei quarti down non convertiti dai Giaguari lascia la palla ai milanesi sulle 20 yard offensive. Da lì, è ancora Tosi ad imbeccare il ricevitore Marcianò in end zone, per il touchdown del 12-0 definitivo che consegna la vittoria ai Seamen.

Masticano amaro, i Giaguari, perché per larghi tratti della partita sembravano sul punto di trovare la giocata giusta per spezzare l’equilibrio, ma una difesa dei Seamen davvero attenta e praticamente senza errori, ha chiuso qualsiasi possibilità ai padroni di casa di varcare la goal line e mettere punti sul tabellone.

Può darsi che il campo abbia influito sulla prestazione dell’attacco giallonero, ma lo stesso campo non ha impedito ai Seamen di mettere a segno due touchdown sfruttando i pochi errori commessi dalla difesa.

Il prossimo weekend sarà di riposo anche per la Under 18, prima di affrontare un filotto di cinque partite consecutive che inizieranno con la sfida casalinga contro i Panthers Parma del 3 novembre: una vera e propria rivincita della finale dello scorso anno che laureò gli emiliani Campioni d’Italia di categoria.