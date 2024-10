I Lions lottano fino alla fine, sconfitta di misura contro Oleggio

Starting five per Oleggio con Casella, Lonati, Garavaglia, Toffanin e Van Elswyk, Collegno risponde con De Bartolomeo, Quagliotto, Fracasso, Obakhavbaye e Tarditi.

Primo tempo di grande carattere quello dei Lions che giocano a viso aperto contro i padroni di casa. Pronti via e il primo vantaggio è di Collegno con la tripla di Quagliotto (2-5), gli Squali rincorrono e passano in vantaggio a un minuto dalla fine, ma ci pensano Castellino e Milone ad allungare e chiudere il periodo sul 12-18.

Parte subito forte Oleggio nella seconda frazione, Pilotti in un amen riavvicina gli Squali (17-18), coach Comazzi ferma il gioco e riorganizza le idee dei collegnesi, che escono dal timeout rinvigoriti e allungano nuovamente; gli Squali non ci stanno e impattano con Kovachev sul 25-25. Capitan Tarditi con due stoppate e due canestri in fila suona la carica per i suoi, che allungano fino al 25-34. Il tempo si chiude con il contropiede di Castellino e i liberi di Obakhavbaye che fissano il punteggio sul 27-39.

Dopo la pausa lunga la musica cambia, la strigliata di coach Catalani è servita e gli Squali entrano in campo con con il coltello fra i denti. Lonati trascina i suoi con una tripla e un appoggio al ferro in contropiede. La difesa di Oleggio stringe le maglie e Collegno non riesce più a capitalizzare i suoi attacchi, Garavaglia in jumper e Ceccato dalla lunetta portano i padroni di casa ad un passo dalla completa rimonta (51-53). La tripla di Pilotti regala il primo vantaggio e Garavaglia in contropiede allunga (56-53), costringendo la panchina collegnese a fermare il tempo. I Lions sono frastornati, ma resistono all’inerzia del terzo periodo e con Castellino sulla sirena rimangono in scia (62-61).

L’ultimo periodo è al cardiopalma: Oleggio allunga di nuovo ed è 74-67. La gara sembra finita ma i Lions lottano ancora, gli Squali resistono e ancora Garavaglia sigla il 76-69 a 2:20 dalla sirena. Il finale è caldo, Milone due volte in penetrazione e De Bartolomeo dall’arco, complice una palla persa dai padroni di casa, firmano il 78-76. Il fallo sistematico premia Oleggio che con Casella è preciso ai liberi, ma ancora Milone con una tripla siderale a 6 secondi dal termine regala una speranza ai Lions (80-79). Lonati in lunetta è glaciale (82-79), De Bartolomeo ha la possibilità di allungare la gara, ma la sua tripla si ferma sul ferro e Oleggio può festeggiare la prima vittoria casalinga.

Nonostante l’amarezza per un terzo periodo complicato, Collegno ha dimostrato di avere le carte in regola per competere in questo campionato di Serie B Interregionale. La grande voglia di non mollare nell’ultimo quarto di tutto il gruppo e la splendida prova di Milone sono segnali positivi per il futuro.

Il prossimo appuntamento per Collegno sarà sabato prossimo, 26 ottobre, contro Coelsanus Basket 7 Laghi. Palla a due alle ore 20:45 al PalaCollegno. I Ticket sono acquistabili online o presso la biglietteria del PalaCollegno (10 € biglietto family – 5 € biglietto singolo – 3 € biglietto ridotto).



Oleggio Magic Basket 82

Collegno Basket 79

Parziali (12-18; 15-21; 35-22; 20-18)

Oleggio Magic Basket: Casella 9, Karem, Pilotti 12, Toffanin 6, Borsani, Youssef, Lonati 17, Garavaglia 16, Cortellino, Ceccato 10, Val Elswyk 10, Kovachev 2. All Catalani.

Collegno Basket: Obase, Bossola 3, Milone 18, Castellino 11, Tarditi 7, Donnini, Quagliotto 3, Fracasso 14, Obakhavbaye 9, Grillo, Lo Buono 2, De Bartolomeo 12. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.