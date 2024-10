Anche senza Fornara, Giorgino e Tedoldi, College Novara sfiora il colpaccio con Chieri

I Collegiali Novaresi domenica pomeriggio hanno giocato con testa libera e la consueta voglia di vincere, tanto che il pubblico, ancora una volta numeroso del Sartorio, ad un certo punto ha pensato ad un remake dell’ultima vittoria casalinga contro Biella sul filo di lana. Invece questa volta l’avversario di turno, Chieri, ha saputo gestire al meglio i possessi decisivi, con malizia ed esperienza, qualità che ovviamente non sono ancora del tutto disponibili in casa College.

Termina così 77-75 con gli ospiti che riescono a dividere il punteggio pressoché equamente intorno ai giocatori cardine e più esperti Okoro, Drame, Galliera Ricci, Musto e Rua’ tutti in doppia cifra.

I Novaresi, complice le assenze, d’altro canto non si fanno intimidire e riescono a mettere a segno, panchina compresa, ben 57 punti dei 75 finali, tutti con giocatori Under20, a conferma che College caparbiamente persegue la linea giovanile secondo filosofia, nonostante questa C Unica lombarda assomigli sempre di più ad una vera e propria anticamera di serie B.

Tra questi, da notare i 16 punti ciascuno di Malevolti e Ltifi, insieme agli 11 di Andretta, per lui 9 di questi nel terzo quarto.

Partita ancora avvincente fino all’ultimo secondo, nel corso della quale 8 punti di scarto massimo di vantaggio tra le due compagini e 7 risultati di parità.

Le speranze dei Novaresi di chiudere il tempo regolare in parità per rigiocare tutto di nuovo ai supplementari, si infrangono in due tentativi consecutivi senza fortuna prima del suono di sirena finale.

Prossimo impegno di Basket College Novara stabilito in trasferte, a Casorate (MI) sabato 26 ottobre ore 19,00.