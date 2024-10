Nel fine settimana appena trascorso è andata in scena, a Ottobiano (PV), l'ultima prova del Campionato italiano MX.

A rappresentare il moto club Alfieri di Asti il pilota Lorenzo “Lollo” Bonino, che, nella categoria 125 Junior, ha conquistato il 15° posto (12° nella classifica di giornata).

Un ottimo risultato per il giovane talento piemontese, anche in considerazione dell'altissimo livello del Campionato italiano.