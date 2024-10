Bertram Derthona: mercoledì 6 novembre alle ore 20 il recupero contro Bologna

Si recupererà mercoledì 6 novembre la partita della quarta giornata del campionato di Serie A Unipol della Bertram Derthona in casa della Virtus Segafredo Bologna , rinviata domenica scorsa a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo e la provincia bolognese. L’annuncio ufficiale è arrivato stamattina dalla LBA. L’inizio della gara è fissato per le ore 20 all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) .

Per gli uomini di Walter De Raffaele ci sarà dunque un doppio viaggio consecutivo lungo la via Emilia, vista la trasferta di tre giorni dopo al PalaBigi di Reggio Emilia per la sfida contro i padroni di casa dell’UNAHOTELS, in programma sabato 9 alle ore 20. La duplice trasferta a Bologna e Reggio arriverà per il Derthona dopo la partita casalinga di domenica 3 novembre contro il Banco di Sardegna Sassari e precederà la sua ultima gara interna nel girone di Champions League al cospetto dei portoghesi del Benfica di mercoledì 13 novembre.