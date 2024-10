La sede FISU di Losanna ultima tappa internazionale per la torcia dei Giochi di Torino 2025

La Fiamma – conservata all’interno della sua Lanterna - è stata portata dal Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti presso l’Università di Losanna Amphimax, dove è stata accesa la Fiaccola e si è svolta la staffetta tra i due Tedofori Matthieu Fauge e Robine Deseyn, fino alla consegna nelle mani del presidente della FISU Leonz Eder.

«Dopo aver portato la Torcia per le strade di Torino subito dopo la sua accensione in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Universitario, il 20 settembre, è una sensazione fantastica tenerla di nuovo, questa volta a Losanna, dove la FISU vive e respira. La nostra sede centrale si trova a metà strada tra le aule di studio e gli impianti sportivi dell'Università di Losanna, che è esattamente dove la FISU dovrebbe essere. Sono anche molto orgoglioso di condividere questa tappa della Staffetta della Torcia con due studenti-atleti, Robine Deseyn e Matthieu Fauge, dal mio paese d'origine, la Svizzera» ha dichiarato il Presidente della FISU Leonz Eder.

«Vivere questa giornata nel cuore del Sistema Universitario Svizzero, con il coinvolgimento del Centro Sportivo Universitario, è motivo di orgoglio per il Comitato Torino 2025, che accoglierà anche la delegazione Svizzera tra gli ospiti dei Fisu Games. Il Tour della Fiaccola non poteva che concludere qui il suo viaggio internazionale, nella Città Simbolo dello Sport e del Sapere» ha commentato Alessandro Ciro Sciretti, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Torino 2025.

Concepito all’insegna della sostenibilità, il protocollo del World University Games Flame Relay si sviluppa in tre fasi, internazionale, nazionale e Piemontese, e prevede lo svolgimento delle tappe nei campus universitari e luoghi di interesse culturale e turistico. La staffetta della fase internazionale ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e si è recata a Rabat in Marocco dove Torino e Rhine Ruhr hanno celebrato il passaggio della fiaccola in occasione dell’Executive Committee FISU nei giorni del 26 e 27 settembre. Il 9 ottobre è rientrata in Italia per il passaggio da FISU a FederCUSI presso il Foro Italico di Roma, dove si è tenuto l’incontro tra il mondo universitario sportivo, rappresentato da Federcusi, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alla presenza delle massime cariche sportive italiane. Il 14 ottobre la Fiaccola ha sfilato alla Columbus Day Parede insieme al team Italea a New York, per poi concludere la fase internazionale del tour il 22 ottobre presso l’Università e l’Headquarter della FISU a Losanna.

A novembre, la Fiaccola tornerà in Italia con le tappe di Trento del 29 ottobre, di Milano il 4 novembre presso il Grattacielo sede dei Main Sponsor Unicredit e Unicredit Allianz, e dell’8 e 9 novembre a Caivano e Salerno (città in cui saranno ospitati gli European University Games 2026).

Sempre nel mese di novembre, si svolgerà il PIEMONTE TOUR presso le principali sedi degli Atenei Piemontesi: 8 tappe (compresa Torino) i cui saranno coinvolti i poli universitari e le eccellenze dei distretti territoriali favorendo l'interazione e la sinergia con gli stakeholder di territorio e valorizzando il sistema della ricerca e dei progetti di ricerca e innovazione locali, interregionali e transnazionali: il 5 novembre a Biella, il 7 novembre a Vercelli, il 12 novembre a Novara, il 15 novembre ad Alessandria, il 19 novembre ad Asti, il 26 novembre a Mondovì, e infine il 28 novembre a Cuneo.

A dicembre, toccherà ai Comuni ospitanti i Giochi accogliere la Fiaccola: il 10 dicembre a Pinerolo, il 12 dicembre a Torre Pellice, il 17 dicembre a Pragelato, il 20 dicembre a Sestriere e il 29 dicembre a Bardonecchia.

Infine, il 13 gennaio 2025 la Fiaccola farà il suo ritorno a Torino in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games Winter.

I biglietti per assistere alle gare e alle Cerimonie di Apertura e Chiusura si trovano sulla piattaforma http://wugtorino2025.vivaticket.it/

LA FIACCOLA GUARINI

La Fiaccola “Guarini” – creata da un team multidisciplinare del Politecnico di Torino nell’ambito della convenzione stilata tra l’Ateneo e il Comitato Organizzatore – si ispira ai sei livelli esagonali concentrici della Cupola della Cappella della Sacra Sindone del Duomo di Torino progettata proprio dal noto architetto. Totalmente sostenibile perché realizzata con materiali riciclabili e illuminata a LED, la Guarini è stata progettata in maniera tale da presentare una duplice funzione: è una fiaccola quando viene impugnata e un oggetto di illuminazione se appoggiata su un piano. Il colore adottato per la fiaccola di Torino 2025 è il rosso, colore che oggi simboleggia la lotta alla violenza di genere. Ai 5 colori di Torino 2025 - Rosa, Viola, Blu, Giallo, Verde - si aggiunge quindi il Rosso. Così come, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la cupola del Guarini si è accesa di rosso per contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di creare una cultura del rispetto verso le donne e della non violenza, la Fiaccola si accenderà di rosso come simbolo di un percorso di educazione della popolazione e dei giovani, anche nell’ambito del programma EDU Torino 2025.