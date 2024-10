Basket Torino, coach Boniciolli incontra gli studenti dell'IIS Plana: “Cercare e riconoscere il proprio percorso"

L’incontro, rivolto alle classi prime, si è svolto in aula magna, con la partecipazione di studenti presenti in sala e di altre classi collegate in diretta dalle loro aule, creando così un momento di condivisione per l’intero istituto.

Il coach ha guidato i ragazzi in una riflessione sull’importanza di scoprire e valorizzare il proprio talento, un tema centrale non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana. Durante il suo intervento, ha sottolineato come il talento non sia sufficiente da solo, ma debba essere allenato con costanza e dedizione. Affrontare le difficoltà e non arrendersi di fronte alla fatica è una parte essenziale di ogni percorso di crescita, sia personale che professionale. Il coach ha inoltre evidenziato quanto sia fondamentale concentrarsi non solo sul raggiungimento dell’obiettivo finale, ma anche saper apprezzare e vivere pienamente il percorso che si intraprende per arrivarci, imparando dalle sfide quotidiane.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del preparatore fisico della squadra, Roberto Marocco, che ha facilitato il contatto tra l’istituto e il club sportivo. Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico Enrico Baccaglini, che ha accolto calorosamente il coach e ha sottolineato l’importanza di offrire ai ragazzi momenti di confronto con figure professionali esterne al contesto scolastico.

Questa iniziativa fa parte dell’impegno di Basket Torino nel promuovere valori positivi all'interno della comunità sul territorio, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento educativo non solo sul campo da gioco, ma anche nella vita. Esperienze come questa mirano a ispirare i giovani a sviluppare una mentalità orientata all’impegno e alla continua crescita personale, favorendo il loro successo sia scolastico che professionale.