Cuneo Volley: i risultati del settore giovanile

Ottima prestazione per i ragazzi dell’ Under 15 , guidati da coach Rizzo, che in trasferta contro il Virtus Boves si impongono con un netto 3-0 giocando tre set solidi, mantenendo un ritmo costante e dimostrando una buona continuità nel gioco.

L'Under 17 ha invece lottato fino all’ultimo nella sua gara d’esordio in casa, cedendo solo al tie-break contro Revolution Asti. Nonostante la sconfitta, i ragazzi, molti dei quali ancora sotto categoria, hanno lasciato buone sensazioni e mostrano un ampio margine di crescita.

Più complessa la trasferta per l’Under 15 Lab Travel Cuneo che, pur avendo subito una sconfitta per 3-0, ha evidenziato diversi spunti interessanti su cui poter lavorare per i prossimi appuntamenti.

Le squadre torneranno in campo il prossimo weekend per la terza giornata di campionato. Ad aprire sarà l’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo che giocherà Sabato 26 Ottobre a partire dalle ore 16.00 in casa contro Volley Langhe A.s.d. . La giornata di domenica vedrà invece impegnate le due Under 17. La Lab Travel Cuneo giocherà a partire dalle ore 10.00 in trasferta contro VBC Mondovì, mentre chiuderà il weekend l’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo nel tardo pomeriggio di domenica quando in casa al Pala ITIS sfiderà, a partire dalle ore 18.00, Mercatò Alba.

Osserverà invece un turno di riposo L’Under 15 Lab Travel Cuneo che rivedremo in campo Sabato 2 Novembre.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Virtus Boves - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo 0-3

(14-25/11-25/21-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Arnaudo, Cavallo, Chiapella, Cuniberti, Gerbi, Giaccone (L1), Milanesio, Miretti, Paoletti, Pepino, Re (L2), Revelli, Tavella. I All.: Mauro Rizzo. II All.: Giovanni. Tavella

Under 15 Lab Travel Cuneo

PGS Jolly - Lab Travel Cuneo 3-0

(25-14/25-15/25-19)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Bernardi, Brignone, Buttafarro, Di Pasquali, Lisa, Maiorano, Pautassi, Paz y Mino Ruales, Repaci, Sina, Vivalda. All.: Andrea Testa.

Under 17 Lab Travel Cuneo

Lab Travel Cuneo - Revolution Asti 2-3

(25-19/15-25/19-25/25-23/7-15)

Lab Travel Cuneo: Ambrosio, Arnaudo, Barale, Bonada (L1), Cavallo, Centorame, Gerbi, Giaccone (L2), Gordano, Lisa, Miretti, Paoletti, Pepino. All.: Giovanni Tavella.