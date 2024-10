Derthona Basket, le info sul pullman per assistere alla prossima sfida casalinga

Derthona Basket comunica che saranno messi a disposizione per i tifosi pullman gratuiti a/r da Tobtona a Casale Monferrato per assistere alla sfida casalinga della Bertram al PalaEnergica Paolo Ferraris contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma domenica 3 novembre alle ore 17:30 per la sesta giornata della Serie A Unipol. La partenza dei pullman avverrà dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona, con ritorno al termine dei match sempre al PalaCamagna.

PRENOTAZIONI

Per prenotare il proprio posto a bordo, i tifosi potranno recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18:30), telefonare al numero della segreteria della sede 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare via Whatsapp il numero 348 6123395 indicando nome, cognome e numero telefonico degli aderenti.

ORARIO PARTENZA

La partenza dei pullman è in programma alle ore 15:30 di domenica 3, con ritrovo alle ore 15:15. La scadenza per le prenotazioni è fissata per giovedì 31 ottobre entro e non oltre le ore 12, salvo precedente esaurimento dei posti.