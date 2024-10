Ufficializzata la data della 37ª edizione dell’Assietta Legend e della Gravel Race 2025

Il C.O. ci presenta il progetto Strade Bianche della Via Lattea: “Nel 2025 l’Assietta Legend -la leggenda della mountainbike- taglia il traguardo delle 37 edizioni e l’abbiamo fatto con una proposta nuova, a comiciare dalla conferma della data nel nostro tradizionale week-end di inizio luglio, ma al sabato per dare spazio al Campionato Italiano XCM di domenica in val Camonica; alla mountainbike affianchiamo la Gravel Race ripetendo la formula dello scorso anno molto gradita dai bikers.

Questa nuova impostazione ci ha permesso di pensare ad un week-end di ciclismo con tre grandi eventi: MTB e Gravel al sabato e Granfondo su strada del Colle delle Finestre la domenica. Una novità assoluta, che vuole Sestriere al centro del grande ciclismo per un intero weekend e apre le porte a tutti gli amanti delle due ruote, siano queste road che offroad”