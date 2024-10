Cuneo Volley: Bussinello, esperienza importante per i Fiöi dell’Under 17 di coach Barbiero

Si è svolta nella giornata di domenica 20 ottobre a Invorio (NO) la tappa di qualificazione del Trofeo Bussinello Under 17 . La squadra guidata da coach Barbiero ha avuto l'opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori realtà giovanili del momento, portando a casa buone sensazioni e stimoli significativi per la loro crescita futura.

Durante la mattinata, i ragazzi hanno affrontato la squadra di Enercom SPB, riuscendo a vincere il match con un convincente 2-0. Nella seconda partita la squadra ha dovuto cedere il passo ai forti avversari dell’Allianz Diavoli Rosa, che si sono imposti in due set.

Nel pomeriggio, la squadra ha affrontato due match impegnativi contro Pallavolo La Bollente Acqui Terme e Colombo Volley Genova. Il primo incontro, estremamente combattuto, è stato vinto dagli avversari con un punteggio di 2-1. Tuttavia, i ragazzi di Cuneo non si sono lasciati scoraggiare e nella seconda partita hanno dimostrato la loro determinazione, riuscendo a conquistare una vittoria netta in due set.

Al termine della giornata, la squadra ha concluso il torneo con un quarto posto nella classifica finale. Sebbene il risultato possa sembrare deludente, l’esperienza acquisita e il lavoro di squadra mostrato durante le partite offrono ottimi presupposti per il futuro.

«Questo torneo è stato un momento importante per i ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i loro coetanei. Da quello che abbiamo visto tutti la qualità del gioco e la qualità tattica della nostra formazione rispetto ai migliori è ancora un po’ indietro, ma abbiamo atleti con ottime qualità e siamo sicuri che cercheremo di colmare questo gap . É stata un'esperienza importante anche per noi tecnici perché abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con altre realtà al di fuori del nostro territorio e abbiamo ben chiaro il lavoro da fare. La nostra squadra si è ben comportata ma siamo convinti che in futuro riusciremo a fare ancora meglio. Secondo me, il quarto posto, dietro a squadre importanti come Vero Volley e Diavoli Rosa, è motivo di soddisfazione, e continueremo a lavorare in questa direzione.» - Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile Cuneo Volley.



Risultati partite:

Cuneo Volley 2

Enercom SPB 0

Parziali (25-16/25-19)

Cuneo Volley 0

Allianz Diavoli Rosa 2

Parziali (20-25/13-25)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme 2

Cuneo Volley 1

Parziali (17-25/25-23/15-11)

Colombo Volley Genova 2

Cuneo Volley 0

Parziali (18-25/16-25)