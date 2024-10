Tutto pronto per il primo Test Event dei Torino 2025 FISU Games World University Winter

La pista di ghiaccio più bella d’Italia è pronta ad accogliere il primo dei quattro test event in programma per i Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 della Federazione Internazionale degli Sport Universitari (FISU).

Sabato 26 ottobre (dalle ore 9.00 alle ore 19.00) e domenica 27 ottobre (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) si terrà la prima PROVA DI COPPA ITALIA SHORT TRACK SPEED SKATING, che vedrà impegnate le squadre di cat. Junior D C B A e Senior, con la partecipazione di più di 120 atleti da tutta Italia.