S. Bernardo Campus imbattuta, torna in casa sabato contro Livorno

Sarà una sfida ad alta quota poiché la formazione albese ha fin’ora collezionato tre successi in tre partite, dimostrando grande capacità di restare “dentro” al match nonostante le difficoltà. Tutte e tre le volte, infatti, è stata necessaria un’incredibile rimonta per ribaltare le tre partite, poi vinte.

L’ultima di queste è stato il colpo a Genova. Dopo essere scivolati a -12 a pochi minuti dal termine, un break deciso da Feliciangeli, Sakellariou e Ciocca, ha ribaltato tutto: vittoria 81-84.

E sabato si ritorna in Piemonte per la sfida casalinga contro Livorno dove bisognerà sfoderare una nuova impresa.

Nel frattempo lo stesso gruppo, giovanissimo, è impegnato anche in Under 19 Eccellenza.

Questa volta nella trasferta al Pala Gianni Asti di Torino, non è andata come sperato. Dopo tre frazioni di equilibrio, nel finale i locali trovano più risorse e scappano. A Novipiù Campus non basta un super Feliciangeli da 32 punti e 10 rimbalzi.

Ora testa al match di sabato con Livorno, poi sarà seconda trasferta di fila in U19 Eccellenza (martedì a Varese).