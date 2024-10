Paffoni Fulgor Basket: un canestro per Tommaso, la solidarietà scende in campo

La Paffoni Fulgor Basket e Associazione Kenzio Bellotti sono lieti di annunciare un’importante iniziativa di solidarietà. La partita dii sabato 2 novembre alle ore 21:00, presso il Pala Cipir di Gravellona Toce, in occasione del match di campionato tra Fulgor Basket e Robur Saronno, coinciderà con la serata “Un canestro per Tommy”. Oltre all’aspetto sportivo, la serata sarà dedicata a sostenere Tommaso, un bambino del territorio che ha bisogno del nostro amore e del nostro supporto.

La società devolverà metà dell’incasso della partita per supportare Tommaso e la sua famiglia.

«Questo evento rappresenta un’altra importante iniziativa per il territorio», ha dichiarato Angelo Nigro, presidente della Paffoni Fulgor Basket. «Vogliamo essere presenti non solo sul campo, ma anche fuori, contribuendo a cause che stanno a cuore alla nostra comunità. Siamo convinti che lo sport possa fare molto per unire e sostenere chi ha bisogno e nel corso degli anni siamo sempre riusciti a dimostrarlo».

L’invito è aperto a tutti: «Esserci per la squadra, ma soprattutto fare squadra per Tommy e la sua famiglia» è il messaggio che vogliamo condividere con tifosi e cittadini.

Per chi desidera contribuire ulteriormente, è possibile effettuare una donazione all’Associazione Kenzio Bellotti, utilizzando il seguente IBAN: IT69 S030 6909 6061 0000 0173 540

I biglietti per la partita possono essere acquistati al seguente link: biglietti

Paffoni Fulgor Basket invita tutti a partecipare a questa serata speciale, in cui lo sport e la solidarietà si incontrano per una nobile causa. Non mancate!