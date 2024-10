Biella Rugby verso la sfida contro Unione Rugby Capitolina

L’head coach Alberto Benettin: «Ci aspetta una routine un po’ diversa e un avversario a noi completamente inedito. Non vediamo l’ora di confrontarci con Capitolina, da quanto abbiamo potuto vedere sono una bella squadra, organizzata e in grado di muovere bene la palla, ammetto che per ora mi sono piaciuti molto. È la squadra che nelle prime due partite ha dimostrato di giocare, ai miei occhi, il rugby più bello, per questo siamo consapevoli che sarà molto dura. Noi veniamo dal match con Parabiago che non ci ha soddisfatti per niente, non solo dal punto di vista del risultato, ma soprattutto per il gioco espresso. A Roma proveremo a mettere i nostri avversari in difficoltà con una prestazione migliore, degna delle nostre capacità. Le qualità ci sono, dobbiamo imparare ad esprimerle».



Kick off alle ore 12.

Serie A girone 1. III giornata – 27.10.24. Unione Rugby Capitolina – Biella Rugby; Cavalieri Prato Sesto – Verona Rugby; Rugby Paese – Rugby Milano; Petrarca Padova – Rugby Parabiago; Avezzano Rugby – Cus Torino